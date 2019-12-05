Рулет из лаваша «Новогодний»

В 100 граммах:
Калории
203
ккалории
Белки
11
грамм
Жиры
15
грамм
Углеводы
6
грамм
Время приготовления: 15 мин
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Ингредиенты
  • Семга - 300 г
  • Творожный сыр Hochland «Для кулинарии» - 200 г
  • Лаваш – 1 шт.
  • Свежие огурцы – 1 шт.
  • Чеснок – 1 долька
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Зелень – пучок
  • Черный перец – по вкусу
Время приготовления: 15 мин
В 100 граммах:
Калории
203
ккалории
Белки
11
грамм
Жиры
15
грамм
Углеводы
6
грамм
Приготовление

Мелко порубите чеснок и зелень.

Смешайте зелень с творожным сыром и майонезом.

Смажьте лаваш сырной смесью и посыпьте перцем.

Выложите кусочки нарезанной семги и тонкие кружочки огурца.

Подержите закуску на холоде два часа и нарежьте рулет на кусочки.

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