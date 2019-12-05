Рулет из лаваша «Новогодний»
В 100 граммах:
Калории
203
ккалории
Белки
11
грамм
Жиры
15
грамм
Углеводы
6
грамм
Время приготовления: 15 мин
Ингредиенты
- Семга - 300 г
- Творожный сыр Hochland «Для кулинарии» - 200 г
- Лаваш – 1 шт.
- Свежие огурцы – 1 шт.
- Чеснок – 1 долька
- Майонез – 1 ст. л.
- Зелень – пучок
- Черный перец – по вкусу
Время приготовления: 15 мин
В 100 граммах:
Калории
203
ккалории
Белки
11
грамм
Жиры
15
грамм
Углеводы
6
грамм
Приготовление
Мелко порубите чеснок и зелень.
Смешайте зелень с творожным сыром и майонезом.
Смажьте лаваш сырной смесью и посыпьте перцем.
Выложите кусочки нарезанной семги и тонкие кружочки огурца.
Подержите закуску на холоде два часа и нарежьте рулет на кусочки.
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