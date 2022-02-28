Блины с красной рыбой
Время приготовления: 30 мин
Ингредиенты
- Мука — 200 г
- Яйцо — 2 шт
- Молоко — 450 мл
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Укроп (измельченный) — 20 г
Ингредиенты начинки
- Плавленый сыр Hochland “Сливочный” — 200 г
- Филе с/с лосося — по вкусу
Время приготовления: 30 мин
Приготовление
- Из всех ингредиентов замешиваем однородное жидкое тесто.
- Жарим блины с двух сторон на раскаленной блинной сковороде и даем им остыть.
- Готовый блин смазываем плавленным сыром, сверху выкладываем тонко нарезанное филе лосося, сворачиваем в рулет.
- Нарезаем на порционные кусочки и подаем.
Вам понравился рецепт?
Похожие рецепты
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте всегда
в курсе новинок и конкурсов
в курсе новинок и конкурсов