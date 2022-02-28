Блины с красной рыбой

Время приготовления: 30 мин
Скачайте приложение Hochland и будьте всегда в курсе новинок и конкурсов
Google Play App Store
Ингредиенты
  • Мука — 200 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Молоко — 450 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — ½ ч. л.
  • Укроп (измельченный) — 20 г

Ингредиенты начинки
  • Плавленый сыр Hochland “Сливочный” — 200 г
  • Филе с/с лосося — по вкусу
Время приготовления: 30 мин
Приготовление
  1. Из всех ингредиентов замешиваем однородное жидкое тесто.
  2. Жарим блины с двух сторон на раскаленной блинной сковороде и даем им остыть.
  3. Готовый блин смазываем плавленным сыром, сверху выкладываем тонко нарезанное филе лосося, сворачиваем в рулет.
  4. Нарезаем на порционные кусочки и подаем.
Вам понравился рецепт?
Похожие рецепты
Блины с курицей и беконом
Блины с курицей и беконом
30 мин
22
Кростини со сливочным плавленым сыром
Кростини со сливочным плавленым сыром
15 мин
5
Тонкие блинчики с лососем и сыром
Тонкие блинчики с лососем и сыром
30 мин
9
Чиабата с овощами гриль и песто
Чиабата с овощами гриль и песто
30 мин
7
Тосты с жареными шампиньонами и песто
Тосты с жареными шампиньонами и песто
30 мин
8
Томатно-сырный соус для пасты
Томатно-сырный соус для пасты
30 мин
51
Сырный соус с паприкой к картофелю и чипсам
Сырный соус с паприкой к картофелю и чипсам
30 мин
7
Сырный соус к мясу
Сырный соус к мясу
15 мин
14
Спагетти с лососем в сырном соусе
Спагетти с лососем в сырном соусе
30 мин
7
Курица в сырно-сливочном соусе
Курица в сырно-сливочном соусе
30 мин
30
Картофельные ньокки с беконом и шпинатом
Картофельные ньокки с беконом и шпинатом
30 мин
3
Брускетта с говяжьим языком
Брускетта с говяжьим языком
30 мин
8
Французский омлет фаршировнный сыром
Французский омлет фаршировнный сыром
15 мин
5
Сырно-кукурузные маффины с беконом
Сырно-кукурузные маффины с беконом
60 мин
2
Рыба запеченная с помидорами в сырном соусе
Рыба запеченная с помидорами в сырном соусе
30 мин
5
Кабачково-сырные оладьи
Кабачково-сырные оладьи
30 мин
22
Подпишитесь на нашу рассылку и будьте всегда
в курсе новинок и конкурсов